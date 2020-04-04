Мнение: Дефицит медицинских масок

04.04.2020, 11:00, Разное

На днях компания «Ламборгини» начала производство медицинских масок. Объёмы небольшие, — тысяча штук в день, — зато маски выглядят стильно. Их шьют в цеху, в котором до эпидемии делали обивку для салонов роскошных автомобилей этой марки:

https://www.ixbt.com/news/2020/04/01/lamborghini-nachala-vypusk-medicinskih-masok-i-shitkov-dlja-lica.html

Сейчас многие производства, причём не только автомобильные, отдают часть мощностей на выпуск масок и прочей простой экипировки. Полагаю, скоро объёмы нарастят до нужной величины, и маски снова появятся в аптеках по всему миру. Вместе с тем, если бы я был владельцем завода, который изначально специализировался на масках, я бы уже сегодня думал, чем заняться после ухода коронавируса.

Рано или поздно человечество победит инфекцию и снимет маски. Тогда окажется, что на складах лежат, допустим, десятки миллиардов масок, в то время как человечество потребляет за год, допустим, один миллиард. На этом моменте заводы по производству масок придётся останавливать — никто не будет покупать товар, который и так лежит на складах в огромных количествах.

Полагаю, многие владельцы таких заводов уже сейчас направляют всю сверхприбыль не на расширение производства, а на закупку золота и тому подобных защитных активов. Как только кризис закончится, им нужно будет или закрывать свои предприятия, или перепрофилировать цеха на что-нибудь, не имеющее отношения к маскам. Аналогичные проблемы будут и у производителей станков для изготовления масок. Через несколько месяцев им придётся перенастраивать конвейер на что-нибудь другое.

Проблемы масочников меня волнуют не очень сильно: просчитать ситуацию несложно, ресурсы на конверсию будут. Меня волнуют наши с вами проблемы, так как коронавирус — не первая эпидемия в истории человечества и, вероятно, далеко не последняя.

Чтобы не обматываться шарфиками следующий раз, когда инфекция накроет ненавидимый прокуратором город, нужно подготовиться заранее. Более конкретно, нужно составить перечень производителей масок в стране и разместить на заводах твёрдый госзаказ, который позволит им продержаться до того момента, как «старые» маски будут распроданы или придут в негодность. Закупленные таким образом маски, разумеется, нужно не использовать в госпиталях, а отправлять в толщу недр, на стратегические склады длительного хранения.

Важный момент — действовать надо без промедления. Изготовители масок не захотят долго смотреть на красные цифры в отчёте «финансовые результаты», они начнут сворачивать производство в тот момент, когда им перестанут поступать заказы. Полагаю, у властей будет примерно три месяца до момента, когда владельцы заводов примут необратимые решения. Если за это время не дать производителям твёрдое обещание госзакупок, они приступят к увольнению персонала, будут отказываться от аренды и распродавать по демпинговым ценам масочные станки.

Петербуржцы, которые ещё ездят в метро, говорят, что в вагонах народ преимущественно без масок, так как маски в городе закончились. Сейчас что-то исправить не так просто — производство, даже примитивное, не развёртывается по щелчку пальцев во время эпидемии. Вместе с тем сейчас самое время, чтобы подумать о подготовке к следующей катастрофе, которая, как показывает история человечества, рано или поздно непременно произойдёт.