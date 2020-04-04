Обновленный Hyundai Tucson доступен для покупки

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04.04.2020, 10:55, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai сообщила о начале продаж рестайлингового кроссовера Tucson.

Представители бренда анонсировали, то предложенный экземпляр получит ряд продвинутых опций, а также новые детали экстерьера. Также стоит отметить, что новая модель сохранила внешний вид от кроссовера, который вышел на рынок 2018 году. Эксперты также нашли многочисленные схожие компоненты с новым поколением Hyundai Santa Fe.

В передней части кузова можно увидеть новую решетку радиатора, улучшенные бампера, модернизированный капот, а также ряд других новшеств. Под капотом новинки Hyundai Tucson 2019 установлен 1,6-литровый турбированный двигатель на 177 л.с. мощности. Кроссовер приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.



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