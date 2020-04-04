Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Tiguan

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04.04.2020, 10:55, Новости дня

В Сети опубликовали новую серию снимков видоизмененной модели VW Tiguan.

В частности, фотографии отображены на экране руководителя немецкой компании. Известно, что проектирование нового кроссовера осуществлялось в режиме реального времени. Вместе с тем многие специалисты сходятся во мнении, что новинка будет предложена лишь через несколько лет, а потому пока не стоит ожидать дебюта кроссовера VW Tiguan.

На мониторе главы компании отмечена красная модель, которая не имеет названия, однако по внешности крайне напоминающая современный Tiguan. Представители немецкой компании никак не комментируют вышеуказанные кадры и принадлежность к конкретной модели, которую удалось распознать пользователям.



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