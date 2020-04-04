Обновленный Hyundai Santa Fe проходит тесты в Швеции

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04.04.2020, 10:55, Новости дня

Фотошпионы поделились свежими кадрами нового кроссовера Hyundai Santa Fe, который проходит дорожные испытания в Швеции.

В частности, на кузове нанесен плотный защитный камуфляж, однако это нисколько не помешало частично рассмотреть некоторые изменения. В свою очередь, за минувший год на американском рынке реализовали свыше 127,3 тысяч экземпляров модели Hyundai Santa Fe. Новинка получила стильную решетку радиатора, видоизмененную головную оптику, а также ходовые огни.

Задние фонари также отличаются от предшественника. Представители южнокорейского бренда ранее указывали, что новинка получит гибридную установку, однако в последующий период также может поступить электрическое исполнение модели.



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