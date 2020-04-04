 

Кэти Перри и Орландо Блум рассекретили пол будущего ребенка

04.04.2020, 10:54, Разное

В начале марта 35-летняя певица Кэти Перри и 43-летний актер Орландо Блум поделились радостной новостью: они станут родителями! Об этом будущая мама рассказала весьма креативным способом – клипом на новую песню Never Worn White. В нем Кэти позирует в полупрозрачном платье, представляя миру заметно округлившийся живот.

Позже Перри призналась, что еще никогда ей не приходилось держать секреты так долго, поэтому, когда тайна была раскрыта, певица больше не могла скрывать своих эмоций. Вскоре после объявления беременности Кэти выступила с мини-концертом на финале Кубка мира по женскому крикету ICC Women’s. По окончании выступления она поблагодарила зрителей за теплый прием и добавила:

Надеюсь, у нас будет девочка!

И вот сегодня стало известно, что надежды Кэти оправдались: они с Блумом ждут девочку. Об этом певица рассказала у себя в Instagram, выложив портрет Орландо, измазанного розовыми сливками – очевидно, вечеринка в честь будущего малыша прошла весело.

Для Перри будущий малыш станет первенцем, Блум же воспитывает девятилетнего сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр.

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it’s a girl

Публикация от KATY PERRY (@katyperry) 3 Апр 2020 в 8:32 PDT

Изменившиеся формы Перри не стала прятать под свободными нарядами. Напротив – подчеркнула заметно округлившийся животик облегающим разноцветным платьем, к которому выбрала туфли на небольшом удобном каблуке. А нежный образ подчеркнули волны светлых волос и эффектные крупные серьги. 

Напомним, о романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в январе 2016 года на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение. Свадьба должна была состояться этой весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить. 

Кэти Перри впервые появилась на публике после объявления о беременности



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