Всю семью Ивана Охлобыстина поместили на карантин из-за положительного теста на коронавирус

04.04.2020, 10:54, Разное

Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!

– написал Иван у себя в Instagram.

Таким образом актер подтвердил появившуюся вчера в прессе новость о том, что один из членов его семьи заболел коронавирусом. Как сообщает Иван, положительный тест был обнаружен у его дочери, 23-летней Анфисы. Несколько дней назад девушка приехала в инфекционную больницу: она чувствовала недомогание и был заложен нос. Ей предложили сдать анализ на COVID-19. Вчера пришел положительный результат.

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Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477)3 Апр 2020 в 8:22 PDT

Всем привет! Да! Это правда у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь! Симптомы были насморк и потеря обоняния, температура 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе – это сила! Призываю всех оставаться дома и не нарушать карантин, сейчас, каждый из вас несет ответственность за здоровье окружающих ВАС людей! Храни вас Бог! #ясвамивысомной,

– прокомментировала новость Анфиса.

Сейчас вся семья – Иван Охлобыстин, его супруга Оксана и их шестеро детей – помещена на карантин. Также у всех были взяты анализы, результаты которых будут получены в течение нескольких дней.

Что касается Анфисы, то ее состояние позволяет ей проходить лечение дома. Где именно она заразилась новым вирусом, неизвестно. Уточняется, что никто из членов семьи в последнее время за границу не выезжал.

В комментариях к своему посту Иван советует всем подписчикам оставаться дома: “Это лучшее, что можно сделать”.

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Публикация от Dzeta (@dzetakorma)3 Апр 2020 в 9:46 PDT

На сегодняшний день уже несколько публичных людей сообщили о том, что прошли тест на коронавирус и он оказался положительным. Среди них князь Монако Альбер II, актриса Ольга Куриленко, актер Идрис Эльба, актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале “Игра престолов”, сын королевы Елизаветы II принц Чарльз, осужденный режиссер Харви Вайнштейн и британский премьер-министр Борис Джонсон. Коронавирус также был диагностирован у писателя Бориса Акунина, российского певца Льва Лещенко, а также главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

К слову, есть и первые знаменитости, успешно переболевшие коронавирусом, – Том Хенкс с женой. Они провели две недели в изоляции в Австралии.