Жители Земли увидят приближение ядовитой кометы к Солнцу в мае

04.04.2020, 10:53, Разное

В конце мая нынешнего года комета C/2019Y4 Atlas с ядовитым цианом в составе ядра на максимальное расстояние приблизится к Солнцу. С такой информацией выступили работники Московского планетария.

По словам сотрудников учреждения российской столицы, данная комета будет пролетать 24 мая на дистанции 117 миллионов километров к Земле, а к концу последнего весеннего месяца она появится возле Солнца. Земляне смогут увидеть такое явление даже без помощи специальных телескопов. Эта комета может оказаться наиболее яркой за прошедшие семь лет.

Космический объект позиционируется как долгопериодический. В связи с воздействием солнечного ветра у него начинают формироваться пылевые и газовые хвосты, которые придают телу внеземного происхождения особенный зрелищный вид. Прежде комету могли видеть в период 4000 лет до нашей эры, когда древние египтяне занимались строительством пирамид. В этот раз C/2019Y4 Atlas станет отличаться на фоне космического пространства зеленым цветом. Циан являет собой огнеопасный и ядовитый газ, который имеет резкий запах, но не обладает цветом. Он находится в атмосфере Титана и в кометах.

Ранее сообщалось, что итальянские астрофизики выяснили, что комета Чурюмова-Герасименко неоднократно менялась в цвете в период миссии Rossetta. Этот объект отличается присутствием крайне незначительной гравитации, пыль и камни не задерживаются на комете, но некоторые остаются на данном теле, оказывая воздействие на его состояние в космическом пространстве.