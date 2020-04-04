Сотрудник РАН сообщил о возможном приходе коронавируса «навсегда»

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04.04.2020, 10:53, Разное

Академик РАН Виталий Зверев отметил, что коронавирус Covid-19 навсегда останется на Земле. С таким заявлением он выступил в эфире «60 минут».
По словам российского ученого, коронавирус явился в человеческую популяцию не на незначительный промежуток времени, а на много лет, возможно, и навсегда. Виталий Зверев предположил, опасным заболеванием переболеет до 70% населения планеты, но с этой инфекцией людям придется жить так, как и с обычным гриппом, к примеру.

Добавил отечественный эксперт также, что численность зараженных в случае масштабного тестирования на наличие инфекции была бы в разы больше, но при этом снизился бы уровень смертности. Он опроверг информацию о немалом количестве умерших от коронавируса, отметив, от гриппа умирает больше пациентов. Сообщил специалист, что от вируса, несмотря на низкое продвижение на территории США, погибло больше жителей этого государства, нежели от Covid-19.

Накануне ведущий внештатный специалист по диагностике ВИЧ Алексей Мазус прокомментировал эффективность вакцины от туберкулеза в борьбе с пневмонией. По его мнению, в РФ распространение Covid-19 окажется не таким сильным, как в Европе, потому как жители делают прививки.



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