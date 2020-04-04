Правительство одобрило проект энергетической стратегии РФ до 2035 года

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04.04.2020, 10:48, Новости дня

Правительство РФ одобрило проект энергетической стратегии страны на период до 2035 года.

Об этом говорится на сайте правительства.

По оценкам Министерства энергетики, реализация стратегии позволит оказать максимальное содействие социально-экономическому развитию страны, а также укрепить и сохранить позиции РФ в мировой энергетике.

Ранее МВФ объявил о первой в истории остановке мировой экономики из-за пандемии коронавируса.



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