 

«У нас похожие судьбы»: вдова Дмитрия Марьянова рассказала о новом избраннике

04.04.2020, 10:30, Разное

Вдова советского и российского актёра театра и кино, телеведущего Дмитрия Марьянова пояснила о новом избраннике. Ксения Бик призналась, что с Сергеем Соболевым она по-настоящему счастлива.
34-летний психолог, которая после смерти мужа не подпускала мужчин к себе, рассказала: как-то услышала от дочки Анфисы, что она как жительница заслуживает быть счастливой. После этого вдова Марьянова решилась кардинально изменить свою жизнь. По словам клинического психолога, у них с возлюбленным похожие судьбы, ведь они оба похоронили супругов, и им не приходится ничего друг другу объяснять. Кроме этого, Бик призналась, она стала доброе, поскольку поняла – гнев и злоба не помогут ей ничего добиться.

Стоит отметить, что пару дней назад у вдовы Марьянова был день рождения. В своем Instagram-аккаунте знаменитость сообщила, что вместе с журналистом Соболевым, который является главным редактором проекта «Эхо Перми», они живут уже полгода.



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