 

Власти РФ участвующим в борьбе с коронавирусом медикам ФМБА выделили средства на премии

04.04.2020, 10:30, Разное

Кабинет министров РФ выделил свыше 321 млн рублей сотрудникам Федерального медико-биологического агентства, ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией, на премии. Соответствующее распоряжение завизировано Михаилом Мишустиным.
В документе, появившемся на портале правительства 4 апреля, указано, что деньги на субсидии подведомственным организациям предоставлены резервным фондом. Данная сумма предназначена для «выплат стимулирующего характера», и средства должны предоставляться медикам за работу в особых условиях труда, связанных с помощью пациентам с коронавирусной инфекцией. Кроме того, премии получат лица, работающие в усиленном режиме из-за принимаемых мер по предупреждению завоза COVID-19 и его распространения в РФ.

Кабмин обязал ФМБА осуществлять контроль целевого использования ассигнований, выделенных из бюджета. Ведомство до 1 сентября 2020 года должно предоставить правительству отчет о распределении средств.



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