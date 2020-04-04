Заболевших больше, умерших тоже

04.04.2020, 10:56, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За сутки в России подтверждено 582 новых случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека.

Всего зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

За сутки умерли девять человек (всего 43). Выздоровели 52 человека (всего 333). Новые случаи заболевания были зафиксированы в 32 субъектах РФ, в том числе два новых диагноза подтвердились в Ярославской области (всего 5 + один приезжий из Москвы).

Регионы с новыми случаями заражения COVID-19:

Москва — 434 человек (всего 3357);

Московская область — 49;

Санкт-Петербург — 15;

Брянская область — 12;

Ивановская область — 10;

Рязанская область — 6;

Ленинградская область — 6;

Костромская область — 5;

Бурятия — 4;

Орловская область — 3;

Коми — 3;

Чечня — 3;

Кировская область — 3;

Челябинская область — 3;

Алтайский край — 3;

Амурская область — 3;

Воронежская область — 2;

Тульская область — 2;

Ярославская область — 2;

Адыгея — 2;

Белгородская область — 1;

Калужская область — 1;

Смоленская область — 1;

Тамбовская область — 1;

Вологодская область — 1;

Северная Осетия — 1;

Мордовия — 1;

Удмуртия — 1;

Курганская область — 1;

Свердловская область — 1;

Омская область — 1;

Сахалинская область — 1.

В мире по состоянию на 8 утра 4 апреля зарегистрировано 1 099 705 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (прирост за сутки 85 561 случаев – 8,4 процента). В 176 странах мира вне Китая зарегистрировано 1 016 830 случаев (за последние сутки прирост 85 488 – 9,2 процента). Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Малави (3 завозных случая из Индии и 2 контактных лица).