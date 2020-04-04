Заболевших больше, умерших тоже
04.04.2020, 10:56, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
За сутки в России подтверждено 582 новых случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека.
Всего зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
За сутки умерли девять человек (всего 43). Выздоровели 52 человека (всего 333). Новые случаи заболевания были зафиксированы в 32 субъектах РФ, в том числе два новых диагноза подтвердились в Ярославской области (всего 5 + один приезжий из Москвы).
Регионы с новыми случаями заражения COVID-19:
Москва — 434 человек (всего 3357);
Московская область — 49;
Санкт-Петербург — 15;
Брянская область — 12;
Ивановская область — 10;
Рязанская область — 6;
Ленинградская область — 6;
Костромская область — 5;
Бурятия — 4;
Орловская область — 3;
Коми — 3;
Чечня — 3;
Кировская область — 3;
Челябинская область — 3;
Алтайский край — 3;
Амурская область — 3;
Воронежская область — 2;
Тульская область — 2;
Ярославская область — 2;
Адыгея — 2;
Белгородская область — 1;
Калужская область — 1;
Смоленская область — 1;
Тамбовская область — 1;
Вологодская область — 1;
Северная Осетия — 1;
Мордовия — 1;
Удмуртия — 1;
Курганская область — 1;
Свердловская область — 1;
Омская область — 1;
Сахалинская область — 1.
В мире по состоянию на 8 утра 4 апреля зарегистрировано 1 099 705 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (прирост за сутки 85 561 случаев – 8,4 процента). В 176 странах мира вне Китая зарегистрировано 1 016 830 случаев (за последние сутки прирост 85 488 – 9,2 процента). Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Малави (3 завозных случая из Индии и 2 контактных лица).
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