Три истории о встречах со страшными черными гуманоидами

04.04.2020, 10:27, Разное

В мире паранормального существует множество различных странных существ, которых люди видели при разных обстоятельствах. Некоторые из них очень редки, но регулярны и судя по описаниям очевидцев, все они столкнулись с чем-то похожим, но в совершенно разных местах местах и при разных обстоятельствах.

Именно к такому роду относятся истории о встречах с человекоподобными существами, у которых были черные как смоль тела. Чаще всего такие встречи происходят в лесистых областях (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Пользователь сайта Reddit с ником "Justinf10000" однажды работал в районе Фишкилл, штат Нью-Йорк. Он был одним из работников туристического лагеря и однажды вечером у него и его подруги было назначено свидание неподалеку от одной из лесных хижин.

Около 10 часов вечера он отправился через лес к этой хижине, когда внезапно услышал какой-то шорох в зарослях неподалеку. Он на самом деле очень напугался, потому что в этих местах были нередки встречи с медведями, но когда это существо выскочило из кустов, он увидел, что это что-то человекоподобное.

У существа было человеческое тело, голова, две ноги и две руки, но с ног до головы оно было густо черного цвета, причем невозможно было понять – это одежда или его кожа.

Не успев выскочить перед человеком, это существо через пару мгновений повернуло и кинулось бежать обратно в заросли. При этом мужчина успел подивиться тому, насколько движения этого существа выглядят механическими, словно оно было не живым объектом, а каким-то сложным роботом.

Ростом это существо было меньше метра, а бежало с такой скоростью, с которой человек бежать точно не может, в этом очевидец был уверен.

Следующая история пришла от другого пользователя того же сайта с ником "AMpwrs", которая живет в штате Алабама. Однажды вечером она и ее друг ехали на джипе по дороге, идущей по лесистой местности. В какой-то момент они остановились на обочине, чтобы передохнуть, и некоторое время просто сидели на своих местах. Вдруг она заметила какое-то движение впереди:

"Оно стояло там всего в 10 футах (3 метра) от нас, прямо под светом дорожного фонаря. Это было ужасное чудовище. Я от страха замерзла и застыла на месте, стараясь даже дышать потише, но мой друг издал громкий вопль и тут эта тварь заметила нас.

Оно отпрыгнуло в сторону, а потом неловко переставляя длинные ноги побежало и спряталось за деревом. Затем оно высунулось из-за дерева, спиной к нам, и после побежало и скрылось в лесу. Лишь тогда я смогла произнести фразу "Ты тоже это видел?"

Мой друг тут же описал существо и мы действительно оба его видели, это не было галлюцинацией. Оно было материальным и двигалось на двух ногах. У него была блестящая и плотная на вид черная кожа, удлиненная голова, а вместо лица пустое место.

То есть там было видно структуру черепных костей, но ни одного отверстия не было. Ни глаз, ни носа, ни рта. Оно было таким тощим, что можно было различить каждую кость его тела, и двигалось немного сгорбившись. Его руки болтались вдоль тела, а пальцы были с заостренными концами".

Как и в первом случае, это существо очевидно случайно столкнулось с людьми и не желало иметь с ними никакого контакта. Возможно, что оно боялось людей больше, чем они его.

Третья история пришла от пользователя с ником "is_no_good" и произошла, когда он жил в Германии в 2003 году. Он жил в небольшом сельском городке и однажды возвращался из церкви, когда заметил что-то непонятное в боковой аллее:

"На той стороне, которая была ярко освещена фонарем, стояла тварь, у которой не было видно ни лица, ни одежды. Она была густо черного цвета, в высоту около 2 метров, а его руки свисали ниже колен. Оно просто стояло там молча, когда я заметил его и сразу понял, что это не может быть человеком. От страха я застыл на месте и меня окутал холодный озноб. Я не мог перестать смотреть на эту тварь, а потом она сделала шаг в мою сторону.

Через мгновение после этого я уже мчался со всех ног по направлению к своему дому, где находились родители. Я бежал не оборачиваясь, я не знал, преследует ли оно меня, но я был в крайней страхе. Я никогда так и не осмелился рассказать другим людям о том, что я видел, так как не хотел, чтобы меня начали высмеивать. Но это существо засело в моей голове и до сих пор преследует меня в мыслях.

Оно было полностью черным, а на лице не было видно ни носа, ни глаз. Пропорции его тела, за исключением очень длинных рук, были вполне человеческими, но оно было очень тонким, словно истощенным. И почему то я уверен в том, что оно было мужского пола".