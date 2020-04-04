История о китайце, который впал в кому и обнаружил Ад

04.04.2020, 10:27, Разное

Эта история была описана в сборнике буддийских коротких рассказов "Вести из потустороннего мира" и утверждает о китайце по имени Чжао Тай, который жил во времена династии Западная Цзинь (265-316 гг.) в городе Цинхэ.

Однажды он почувствовал сильную боль в груди и мгновенно потерял сознание. Поскольку его тело оставалось тёплым, а конечности сохраняли естественную гибкость, его семья поняла, что он жив, и не стала его хоронить, а вместо этого решила дождаться его пробуждения.

Через десять дней Чжао Тай пришёл в себя. Он рассказал, что, как только потерял сознание, его встретил человек верхом на лошади. Двое сопровождающих взяли Чжао Тай под руки и повели на восток. Спустя долгое время они наконец добрались до какого-то большого города.

Один из владык китайского Ада

Пройдя мимо главных ворот, Чжао Тай заметил множество домов, около которых выстроились мужчины, женщины и дети. Пять или шесть чиновников выкрикивали по порядку имя каждого человека.

Немного погодя Чжао Тай вместе с тысячами других людей вошёл в подземное царство Ада (а это было именно оно). Там в большом зале сидел человек в тёмно-красной одежде, он по очереди спрашивал каждого, какие тот совершил преступления и какие добрые дела сделал.

Чжао Тай честно ответил: «Мой отец и старший брат — чиновники с высоким жалованьем. В юности я учился дома, ничего не делал и не совершал никаких преступлений».

В подземном царстве Чжао Таю поручили командовать двумя тысячами человек, которые перевозили песок и камни и сооружали плотину. Позже Чжао Тая назначили главой ведомства, он отвечал за осмотр Ада. И он узнал, что на каждом уровне Ада свои наказания. Люди ужасно страдают.

Одним протыкали языки, их тела кровоточили; других заставляли обнимать раскалённую железную колонну, а когда они умирали, их возвращали к жизни и затем снова подвергали этому наказанию. Кого-то разрубали на куски и варили в котлах; а некоторые взбирались по частоколу мечей, который разрезал тела на части. Все виды наказаний соответствовали преступлениям, совершённым при жизни.

Также в Аду был город превращений. Только те, кто закончил отбывать свое наказание, приходили в этот город и, в соответствии с деяниями прошлой жизни, получали новый облик для следующего перерождения.

Те, кто убивал, грабил и совершал разбойные нападения, становились свиньями и овцами, которых заколют и съедят; те, кто совершал прелюбодеяние в предыдущей жизни, станут птицами и зверями; те, кто не платил по долгам, станут коровами, лошадьми и ослами и будут много и тяжело работать.

Чжао Тай однажды спросил правителя Ада: «Каким надо быть человеком, чтобы получить счастливое воздаяние?»

Правитель Ада ответил: «Люди, которые совершенствуют себя, получат благословение. Если не совершать дурные дела, то не будет и наказания».

Правитель знал, что Чжао Таю отпущено ещё тридцать лет жизни, поэтому велел возвращаться в человеческий мир. Перед возвращением правитель велел ему рассказать людям об увиденных картинах возмездия в Аду, а также наставлять их творить больше добрых дел и помнить, что добро и зло, словно тени, постоянно следуют за человеком.

Когда Чжао Тай вернулся в мир людей, он сразу же записал увиденное и эту историю прочитали много людей. Остаток своих дней Чжао Тай провел, рассказывая другим людям о том, что воздаяние за добро и зло неизбежно.

Источник: epochtimes.ru