 

Трудные времена и люди вокруг нас

04.04.2020, 10:27, Разное

Liucija Adomaite, Ilona Baliūnaitė,  Rokas Laurinavičius,  Denis Tymulis, Mindaugas Balčiauskas

Коронавирус  вовсе не походит на супер бизнес-план Но некоторые коронавирусные  придурки продают свои души дьяволу, скупают дефицит и надеются быстро  заработать на нём.

К счастью, в эти трудные времена все еще есть незаметные герои. Люди восхищаются бескорыстными  душами, которые борются со вспышкой инфекции простыми актами доброты. Все имеет значение – от того  чтобы поделиться рулоном туалетной бумаги до израсходования 2500 долларов на маски и дезинфицирующие средства для стариков. Эти добрые  дела являются живым доказательством того, что мы можем и сможем пройти через это вместе и стать сильнее, чем когда-либо. Так что не забывайте аплодировать этим героям  борьбы с коронавирусом в комментариях!

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть, как  Кристина Тамелите, преподаватель политологии в Вильнюсском университете, рассказывает  Bored Panda о тесте, который коронавирус проводит в наших обществах.

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Трудно оставаться позитивным, когда уже  10 000 смертей от коронавируса во всем мире и целые страны продолжают закрываться. И,  среди страха и неуверенности, окружающей пандемию, каждый день, кажется, приносит новости, которые хуже, чем днем ​​ранее. Однако, как и в большинстве случаев  катастроф, бедствий, трагедий и угроз общественному здравоохранению, существуют основания для того чтобы надеяться на лучшее будущее.

Итак, хотя в эти трудные времена трудно быть человеком типа  «могло быть и хуже», давайте попробуем. В конце концов, какие  у нас еще есть варианты? Bored Panda составила список  хороших новостей во   времена COVID-19, чтобы дополнить те, что у нас уже есть, так что прокрутите вниз и почитайте  их!

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В последнее время  было немного хороших новостей. С 860 793 случаями коронавируса и 42 324 смертельными случаями, подтвержденными во всем мире, становится все  труднее поддерживать бодрость духа. Кроме того,  “затворники” коронапокалипсиса истощают запасы туалетной бумаги, и кажется, что мы в шаге от полного хаоса.

Но не торопитесь! Эти небольшие  отрывки коронановостей выложены  здесь, чтобы восстановить нашу веру в человечество. Bored Panda  составила список самых хороших  историй связанных с эпидемией коронавируса, которые доказывают, что любовь и доброта существуют и  в эти трудные времена. Хорошего не может быть слишком много, так что смотрите наши сборники новостей для хорошего самочувствия: часть 1,  часть 2  и часть 3. Чувствуете, как  у вас становится теплее на душе? Делитесь  добрыми историями в комментариях!

 После борьбы с коронавирусом  в Китае эта медицинская команда отправляется на борьбу в Италию.  Настоящие герои

reddit.comОтчет

Любовь находит пути …

Наш  дом пенсионеров с медицинским  уходом закрыт, поэтому он каждый день приходит, чтобы увидеть своего отца, и они разговаривают по телефону, самая волнующая вещь из когда-либо  мною виденных 

Внучка рассказывает дедушке новости  о ее помолвке

Reddit.com

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Итальянская больница, отделение интенсивной терапии,  Icu-клапаны

В итальянской больнице кончились Icu-клапаны, местные бизнесмены привезли 3D-принтер,  перепрограммировали его, и наделали клапанов за несколько часов

“В то время когда я это пишу, уже 10 пациентов дышат с помощью аппаратов в которых используются напечатанные на 3D- принтере клапаны….  

michalnaka

Сегодня, в моей группе «Купи и продай» в Facebook, женщина опубликовала объявление о  бесплатных обедах для всех детей, которым это нужно, поскольку занятия в школе были отменены ( адрес и местоположение  скрыты)

reddit.comОтчет

Бесплатно для пожилых

Асия и Джавад Джобер,  владельцы маленького магазинчика в Шотландии,  потратили 2000 фунтов стерлингов на маски и санитайзеры  и раздают их бесплатно престарелым покупателям

DoctorYasmin

Китайские врачи  празднуют закрытие последней временной больницы в Ухани,  количество пациентов сократилось с 15000 до 15. Настоящие герои

reddit.com

Этот ликеро-водочный завод использует  своё оборудование для производства обеззараживающего средства для рук и  раздает его бесплатно

reddit.com

Один из моих соседей оставил пакет с туалетной бумагой на моей входной двери. С тем, как сейчас обстоят дела в мире, будучи одинокой мамой и борющейся,  в последнее время, с биполярностью, этот маленький знак великодушия заставил меня плакать

reddit. com

Чэнь прятала  65 домашних животных, брошенных во время вспышки в Ухане, в своем маленьком доме. Власти разрешают только 1 питомца на дом, и они убивают животных, если владелец заболел  Covid19

13 дней назад

Настоящие герои. После  сражения с коронавирусом  в Китае, та же медицинская команда  прибыла в Иран

reddit.com

Небольшой магазин раздает и доставляет старикам бесплатные  наборы предметов первой необходимости

angryhacademic

Фитнес-тренер проводит  групповые тренировки среди соседей  во время блокировки коронавируса в Испании

Sano Sevilla Los Bermejales

Семья в Пенсильвании раздает нуждающимся  туалетную бумагу. Побольше бы таких людей 

jestercow

Загрузка масок

Первая партия масок и тестов отправлена из Шанхая. Всё самое лучшее для наших друзей в Америке

JackMa

Маленькая бесплатная библиотечка по  соседству за ночь превратилась в ….. 

reddit.com

Фотография  одной из многих настоящих героев  и героинь битвы с пандемией коронавируса в Иране – медсестры!

reddit.com

Моя девушка – герой и  она надерет задницу коронавирусу

reddit.com

Дженн – человек, брат. Спасибо, Дженн. В нашем округе наибольшее количество заболевших  Covid-19 в нашем штате.

Дорогие престарелые соседи,  если вам нужно, я могу съездить в магазин для вас. Пожалуйста позвоните  или постучите мне в дверь, Дженн 

Reddit.comReport

Кто-то в моем городе выставил стол, чтобы помочь людям, которые нуждаются  в это хаотическое время … Так и должно быть!

Пожалуйста берите всё что вам нужно для ваших  детей, стариков, для ВСЕХ 

reddit.com

Кто-то выставляет  санитайзеры для рук  в общественных местах

reddit.com

Мой 11-летний “босс”  прислал мне замечательный  комплект для выживания во время эпидемии коронавируса

reddit. com

Супермаркет будет открыт только для пожилых людей.

На этой неделе, супермаркет Cornish, в  течение двух часов будет обслуживать только   пожилых людей, чтобы они могли совершить покупки.

Менеджер магазина- филиала  Penzance в Исландии подтвердил, что магазин будет открыт в среду с 9 до 11 утра. Шарлотт Прист сказала: «Его  будет обслуживать член правления, который будет пропускать только пожилых людей.

Greg Martin / Cornwall LiveReport

Marlinspike 2 недели назад

Это мой родной город! У меня есть много пожилых друзей и соседей, которые действительно оценят это. Молодцы Исландия и Пензанс. Я действительно надеюсь, что это будет поддержано  многими магазинами. Многие старики напуганны здесь (и везде).

Леди купила много продуктов для старика, у которого были только какие-то консервы  и алкоголь

BlackwaterReport

Муж празднует 67-ю годовщину свадьбы  у дома престарелых

Из-за короновирусного карантина,  Боб Шеллард не может навестить его жену в  её доме престарелых в Коннектикуте. Поэтому он стоит у её  окон и держит плакат с надписью “Я любил тебя 67 лет и продолжаю любить. Поздравляю с годовщиной”

MERNiK6

Мы не заслуживаем Джона Бон Джови

Рокер Джон Бон Джови  всё ещё кормит нуждающихся во время этого кризиса. Певец был сфотографирован моющим посуду в  его Soul Kitchen в Red Bank. Некоммерческая общественная столовая теперь работает только “на вынос”,  но, тем не менее, продолжает обслуживать свою комьюнити

Zaboom16

Герои

Вот так и выяснилось – кто есть “ключевые” работники в обществе

Не банкиры. Не маклеры. Не менеджеры элитных хедж-фондов.

Это медсестры. Это доктора. Это водители-доставщики. Это сиделки. Это грузчики.Это учителя. Это складские рабочие.  Кассиры #COVID19

doctor_oxford

Наш  местный китайский ресторан сегодня бесплатно накормил 100 человек. В этом  – вся суть общины

reddit.com

103-летняя иранка  победила вирус и получила  разрешение вернуться домой! Она  держит лист бумаги с надписью «Я победила  коронавирус»

reddit.com

Муж и жена находятся  на первой линии обороны от коронавируса. Наконец-то встретились на пару минут

ChocoLolita

Хватит скупать

Это Эшли

У неё трое детей и  ей нужно было купить молока

Эшли обошла 3 магазина чтобы найти его

Когда нашла, она купила только одну упаковку. Она  решила оставить больше молока для других матерей у которых есть дети

Будьте как Эшли 

ohsoyouthink

 Церковь думает в  правильном направлении

МЫ МОЛИМСЯ И ПРИСЛУШИВАЕМСЯ  К УЧЕНЫМ

puttputtReport

Владелица небольшого японского  магазинчика. Улыбка 

lordclarmanderReport

Ей сегодня  100 лет, а дом престарелых  закрыт на карантин. Так они пели ей извне

Cradnee

 Люди  превыше  бизнеса. Всегда

Арканзасский домовладелец сказал ресторанам, чтобы  деньги предназначенные на оплату аренды, они выплатили своим работникам

goodnews_movementReport

Дженнифер Халлер, первый человек в мире, которому  введена экспериментальная вакцина от Covid-19

TheCanadianAbroadReport

Я плачу

Бабушкин дом престарелых  закрыт, я пошла отнести ей несколько вещей и  обнаружила, что дед поёт ей и её подружкам серенады  аккомпанируя себе на гитаре, с тех самых пор как они были закрыты на карантин

jennydeloach



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