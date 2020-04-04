Почему владельцы бизнеса пользуются услугами сервиса email-маркетинга

04.04.2020, 10:27, Новости дня

Сейчас email-рассылка является одним из простых и популярных методов коммуникации с клиентами. Множество сервисов дают возможность такие письма не воспринимать как спам, а как способ получения важной и необходимой информации.

Функции email-рассылки:

налаживание доверия и сохранение актуальности продукта;

динамика повышения продаж и числа повторных обращений;

обратная связь;

повышение спроса;

предоставление заявок, заказов, контактов;

уведомления о новостях, акциях, спецпредложениях.

По этим причинам сервис email-маркетинга mail365.ru пользуется все большим спросом.

Для чего необходима email-рассылка

Поддержка корпоративного общения. Формирование внутренней отправки в фирме – отличный метод для общения, особенно если есть большой штат работников. Несколько писем, и все будут в курсе изменений, новостей и других событий.

Подбор базы клиентов. Можно собирать списки подходящих клиентов и регулярно следить за ее актуальностью. Есть статистика, которая показывает, прочитана ли ваша рассылка или кто-то проявляет интерес к продукции или товарам.

Вы будете постоянно на связи с клиентами. Email-рассылка – очень простой метод быть постоянно с клиентом. Можно отправлять письма с акциями и интересными предложениями, ненавязчивым способом напоминания о своей фирме.

Возможность быть экспертом. В рассылках можно описывать полезную информацию, советы. Таким образом, вы сможете демонстрировать клиенту свой профессионализм и помочь его в решении его задач.

Рост продаж. Email-рассылка хорошо влияет на рост продаж. Письма могут нести рекламный характер, акции, распродажи. Также нужно помнить про бонусы, промокоды для клиентов. Можно пользоваться сервисом email-маркетинга mail365.ru/kb/.

Персонализация. Сейчас сервисы имеют большой выбор инструментов для персонализации писем. То есть можно отправить письмо и выбрать необходимую аудиторию, например, по интересам, активности и другое.

Возможность выделиться. Email-рассылка может помочь в реализации различных проектов. Можно организовать уникальный дизайн, поработать над креативностью обработки изображений, пользоваться оригинальными форматами для показа качественных данных. Важно, чтобы такая рассылка обозначала принципы компании и не противоречила им.

Можно сделать вывод, что для фирмы, которая хочет расти и укреплять свой потенциал, email-рассылка является важным элементом для общения с клиентами.

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