Безработным россиянам предложили поработать на стройках вместо мигрантов

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04.04.2020, 10:27, Новости дня

До 300 тысяч человек, работающих в фитнес-индустрии, потеряли работу, вот им и подыскали другую.

Дельное предложение о работе поступило лишивставшими безработными из-за коронавируса россиянам. В основном оно адресовано тем, кто был задействован в фитнес-индустрии, а таких, как оказалось, немало – почти 300 тысяч человек, сообщает «Лента.ру».

Вместо мигрантов поработать на стройках многочисленной армии фитнес-тренеров предлагает Николай Алексеенко, возглавляющий Рейтинговое агентство строительного комплекса. Генеральный директор агентство поясняет, что с такими накачанными телами вполне можно таскать кирпичи, строить дома, дороги, ремонтировать и вообще «нужно разворачиваться лицом к трудовым профессиям».

Вопрос возник неслучайно, если учесть, что уже высказывались опасения о заморозке некоторых строительных объектов в стране из-за эпидемии. Дело в том, что из-за закрытия границ, возникла проблема с трудовыми мигрантами, рабочих рук на стройках не хватает. Вот глава агентства и предлагает замещение гастарбайтеров безработными россиянами путем переквалификации и приобретения второй профессии. Кстати, по всей России закрываются кафе и рестораны, так что и официанты, которые привыкли таскать подносы с тарелками, тоже могли бы пойти на стройки.



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