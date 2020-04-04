Динамика коронавируса на 3 апреля

04.04.2020, 10:27, Новости дня

Число зараженных в мире перевалило за миллион человек.

Мир в ночь на 3 апреля отметил печальное круглое число – миллион зараженных коронавирусом на планете за всё время. За сутки умерло 5960 человек, на тысячу больше, чем день назад. Главный редактор «Блокнот» Олег Пахолков – о ситуации с распространением коронавируса в России и за рубежом:

На 3 апреля в России зафиксировано 4149 зараженных коронавирусом за всё время.

За сутки добавился 601 человек (+16,9%).

Днем ранее, 2 апреля прирост был колоссален, он составил 771 человек (+33%).

Еще сутками ранее (1 апреля) прирост составлял 440 человек (+18,8%).

Всего от коронавируса в России скончались 34 человека. За сутки умерло четверо (+13%). Прирост предыдущих суток – +29,1%.

Всего выздоровел 281 пациент (+46 человек за сутки). К слову выздоравливающий в больнице Коммунарки певец Лев Лещенко записал видео из палаты.

В мире на 3 апреля инфицировано за всё время свыше миллиона человек – 1 миллион 17 тысяч 877 зараженных.

За сутки зарегистрировано около 78,5 тысячи новых случаев (+8,35%).

В предыдущие сутки прирост составил примерно столько же – 78 тысяч новых случаев (+9%).

Еще днем ранее, 1 апреля, прирост был меньше – примерно 56 тысяч человек (+7%).

Всего в мире от COVID-19 к 3 апреля скончались 53250 человек, прирост за сутки составил 5960 умерших (+11,2%).

За 2 апреля умерло около 4930 человек за сутки (+11,6%). Днем ранее, 1 апреля скончалось за сутки около 4300 пациентов.

Всего в мире выздоровело 213150 человек.

США по-прежнему на первом месте, там 245373 зараженных, прирост составил 4978 человек (+3%). Примерно такой прирост стабильно держится три дня подряд. Вчера добавилось 4201 зараженный, днем ранее – 4662.

Всего в США умерло 6095 человек. За сутки приросло почти 1000 жертв – 983 человека. За прошлые сутки в США умерло 399 человека. Еще днем ранее умерло 332 человека.

Уровень смертности в США составляет 2,49%, это выше чем 2 апреля (2,38%) и 1 апреля (2,16%).

Италия продолжает удерживать второе место в мире по заболевшим, там 115495 подтвержденных случаев. Прирост составил 4921 заболевший (+4,4%).

Днем ранее прирост был примерно таким же, около 5000 новых случаев (+4,73%). Предыдущие дни динамика также держалась на отметке свыше 4%.

От инфекции в Италии за всё время скончались 13974 человек. Прирост за сутки составил 819 умерших (+6,25%).

За предыдущий день показатель был меньше, 727 человек (+5,68%), а 1 апреля больше – 838 человек (+7,2%).

Третье место у Испании – 112495 инфицированных, 10348 погибших.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям России. Он продлил режим нерабочей недели до конца апреля, а также наделил глав регионов полномочиями самим определять степень жесткости карантинных мер. Первым на эту инициативу откликнулся глава Чечни Рамзан Кадыров, который ввел в республике комендантский час.

Тем временем, несмотря на пандемию и трудные времена для всего мира, в ООН отказались снимать экономические санкции с России.