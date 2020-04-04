Доказана необходимость срочности лечения при симптомах COVID-19

04.04.2020, 10:27, Новости дня

Пациенты, чье лечение началось незамедлительно, имели более положительные результаты анализов и выздоровели.

Быстрая реакция при заражении коронавирусом крайне важна для выздоровления, от этого зависят темпы, с которыми пациенты идут на поправку. Об этом заявили китайские ученые-радиологи. Посвященная этому вопросу научная работа была опубликована в журнале American Journal of Roentgenology.

Автором исследования является доктор Го Цюань Хуань (Guoquan Huang) из Второй народной больницы в Уху. Он и его коллеги установили, что от времени между диагностированием и началом лечения COVID-19 зависят и сроки выздоровления пациентов. Выводы были сделаны после серии исследований зараженных пациентов с помощью компьютерной томографии.

Медики отобрали 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и разделили их на две группы. В первой были те, у кого время между диагностикой и началом лечения было меньше трех дней, во второй группе находились остальные заболевшие. Последовательные сеансы КТ дали возможность наблюдать за течением выздоровления.

Оказалось, что у пациентов, у кого лечение началось незамедлительно, результаты анализов были лучше. И выздоровели такие заболевшие примерно за шесть дней с начала нахождения в больнице. Наблюдаемые, чье лечение стартовало позднее, в среднем лечились до 13 дней.

Го Цюань Хуань добавил, что своевременное врачебное вмешательство также снижает угрозу проявления последствий заболевания.

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