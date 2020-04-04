Ванга предупреждала о проклятии пяти двоек – в 2020 году, но РФ всех спасет

04.04.2020, 10:26, Новости дня

Очередное тревожное предсказание об испытаниях, которые ждут мир 22.02.20 и 22.12.20, раскрыли родственники болгарской прорицательницы.

Сенсационные предсказания известной прорицательницы из Болгарии Ванги вновь стали причиной споров и дискуссий. На этот раз речь идет о 2020 годе, а точнее о сакральных датах, которые, судя по словам близкого окружения бабы Ванги, она называла «проклятием пяти двоек». Это две даты – 22 февраля 22 декабря. Именно эти дни будут поворотными, утверждали близкие ей люди.

Однако интрига заключается в том, что вопрос о «проклятии пяти двоек» подробно обсуждали в конце 2019 года, когда еще речи о пандемии коронавируса не было. В студии программы «На самом деле», которую вел Дмитрий Шепелев на Первом канале, пригласили кума прорицательницы Сергея Косторного, племянника Огнена Стоянова и переводчик Ванги Стояна Петрова. Все они утверждали, что в 2020 году мир ждут серьезные испытания, страшный вирус.

А Косторной назвал 2020 год – год-зеркало, когда все перевернется, и человечество будет смотреть на себя как бы со стороны, в зеркале. Тодор Тодоров добавил, что проблема придет от «желтых», но когда он услышал это от предсказательницы, то подумал, что она имеет в виду желтуху. Единственное, кто поверил им, был тот, кто проверял их на детекторе лжи. Другие в студии, фактически поиздевались. Так, к примеру, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров сказал, что «устал умирать» от всех этих атипичных пневмоний, птичьих гриппов и прочих страшилок. Профессор заявил, что каждый год мир сотрясают какие-то локальные болезни, так что не стоит запугивать людей и коронавирус – не пандемия.

Присутствующий на передаче психолог и вовсе сделал неподобающий намек, сказав, что по фразе типа «если человечество не одумается…» можно определить психически больного человека.

Что же касается предсказаний о России, которая станет еще сильнее, поможет и спасет другие страны, то и тут у скептиков нашелся повод поставить под сомнение эти слова Ванги. По их мнению, провидица очень любила Россию, потому была субъективна.

Как бы то ни было, но сегодня мы имеем пандемию коронавируса, которая уносит жизнь людей практически во всем мире. А Россия старается поддержать и помочь странам, которые в этом особо нуждаются. Да и коронавирус сначала обхватил Китай. Ранее Ванге приписывали слова о войне в Сирии.