«Коронавирус стал лишь поводом для отставки камчатского губернатора» – эксперт о подоплеке кадрового решения

04.04.2020, 10:26, Новости дня

Руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко – об уходе с поста очередного главы региона

Декларируемая причина отставки губернатора Камчатского края Владимира Илюхина – критика со стороны главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Илюхин якобы не наладил диагностику коронавируса в своем регионе. Но если бы это было причиной, вместе с главой Камчатки должны были бы посыпаться еще десятой-другой губернаторов. Ведь у отсутствия диагностики есть определенный бюрократический профит – заболевших COVID-19 в регионе не выявлено.

Это формирует позитивную статистику распространения заболевания по всей стране. Вряд ли Камчатка единственный регион с таким подходом. И в Кремле об этом знали. Причины – в экономике и распределении ресурсов территории. Например, недовольство населения вызывает ситуация с квотами на вылов крабов. Рыбаки остаются без работы. В то же время структуры, получившие эти квоты, недовольны ростом «браконьеров», с которыми глава региона не справляется.

Камчатский губернатор не сумел удержаться в своем кресле

Причины этой его неспособности – отдельный разговор. Владимир Илюхин, даже согласно официальной декларации, весьма богатый человек… Задача отставки, скорее, в его дисквалификации на выборах главы региона, которые и без досрочного ухода должны были состояться в сентябре 2020 года. В феврале Илюхин официально заявил о намерении баллотироваться на пост главы региона в третий раз. Это был фальстарт. Делать такие заявления без «благословения» из администрации президента – плохая примета. Любопытно, что все три случившиеся сейчас отставки губернаторов имеют общий признак.

Текущий второй срок Илюхина истекал в этом году. Выборы губернатора Архангельской области и главы Коми так же запланированы были на сентябрь 2020 года. То есть все эти отставки лишь формально «досрочные». Полномочия и без того заканчивались. Но необходимо было исключить участие в выборах региональных групп.

Отставки глав этой весной еще возможны, так как до середины июня у региональных заксобраний есть время для назначения выборов на единую дату голосования. А повод для всех отставок будет приблизительно одинаковый – коронавирус. Хотя причины, конечно, разные…