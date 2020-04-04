Привитые от туберкулеза россияне могут быть спокойнее: вирусолог о дополнительной защите от COVID-19

04.04.2020, 10:26, Новости дня

Сделанная в детстве прививка БЦЖ поможет легче перенести коронавирус, уверенно заявляют как вирусологи, так и иммунологи.

Появились серьезные данные: благодаря прививкам БЦЖ (бацилла Кальмета-Жирена – вакцина против туберколеза), которые россиянам делали в детстве, течение болезни COVID-19 проходить спокойнее. Об этом сообщил вирусолог Алексей Мазус. Директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН уверен, что эта вакцина от туберкулеза создает иммунный фон в организме человека. Это и дает надежду, что инфекция в России будет распространяться ниже, чем в других странах, в частности, в Европе.

«В Москве мы больше ориентируемся не на европейскую модель, у нас есть научные основы этих мыслей, поскольку у нас большинство населения привито БЦЖ», – цитирует РИА Новости слова Мазуса, сказанные им в ходе на онлайн-конференции »Вирус COVID-19. Международный опыт и уроки для России”.

Так что можно надеяться на более спокойное течение болезни в стране, резюмирует вирусолог. Стоит отметить, что БЦЖ на сегодня считается единственной противотуберкулезной вакциной, несмотря на ее столетний возраст. Во всяком случае, до сегодняшнего дня ничего более эффективного не придумано, несмотря на то, что в мире пытаются разработать что-то новое. Делали ее по рекомендации ВОЗ во всем мире, но за последние годы некоторые страны отказались от БЦЖ, посчитав, что ситуация с туберкулезом у них благополучная.

БЦЖ применяется во многих развивающихся странах, таких как Бразилия и Индия в виду того, что очень высокий уровень заболеваемости туберкулезом. Отметим, что в Индии, несмотря на низкий уровень жизни населения и скученность, ситуация с эпидемией по сравнению с Италией или США, лучше. Массовая иммунизация применяется и в России. Отметим, что прививка БЦЖ никогда массово не применялась в США. Нет массовой иммунизации и в европейских странах. А в Германии после 1998 года ее перестали применять. В наше время получила «модная» тенденция со стороны мамочек не делать никакие прививки своим малышам. Они считают, что в этом нет необходимости, наоборот, только вред.