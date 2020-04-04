Вдвоем нельзя: в Москве ограничили поездки на машине

04.04.2020, 10:26, Новости дня

Правило не касается тех, кто самоизолируется вместе.

Москвичам запретили ездить на автомобилях более чем по одному. Это не касается тех, кто самоизолирован в одном жилище.

Ограничение ввели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Напомним, что по указу мэра Сергея Собянина в Москве режим самоизоляции продлен до 1 мая.

О нововведениях для автовладельцев сообщил спикер Московской городской думы Алексей Шапошников. Он дал разъяснения в эфире «Первого канала» .

Принятые меры:

передвижение на автомобиле по городу теперь разрешено только по одному, исключение — совместная самоизоляция;

нарушителей карантина будут отслеживать по специально созданной базе с фото заразившихся коронавирусом;

полиция получит право составлять протоколы на нарушителей самоизоляции после соглашения мэрии и МВД.

Спикер Мосгордумы объявил, что жители Москвы по-прежнему могут уехать на дачу, в этом их не ограничивают.

«Единственное, главное — чтобы вы не нарушали эти самые социальные нормы, чтобы вы не собирались компаниями. Он не может посадить второго, третьего, четвертого. Это будет нарушение полутора метров»,— добавил он. В случае нарушения этого правила водителя ждет штраф.

Алексей Шапошников также сообщил, что запрещено собираться на улицах города вместе по трое и больше. «У нас нет задачи никого записать в «злостники», но если у подъезда будет сидеть компания из трех человек, это будет нарушение”, – заявил председатель Мосгордумы.

Штраф за нарушение составит 4000 рублей, за повторное нарушение возьмут уже 5000 рублей.

Главное управление МВД по Москве отчиталось, что к 3 апреля было составлено 145 протоколов о нарушении самоизоляции.

В Москве планировали ввести спецпропуска и систему QR-кодов для ограничения передвижений всех жителей. Однако мэр Сергей Собянин отложил эти меры, похвалив москвичей за сознательность.

Ранее в “Блокнот” обратились возмущенные жители Саратова. В нарушение всех норм безопасности у городской администрации собралась толпа – там выдавали пропуска для карантина.

Напомним, что “Блокнот” каждый день публикует подробную статистику развития пандемии коронавируса.

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