Из-за коронавируса в Сбербанке начали швырять паспорта и деньги клиентам

04.04.2020, 10:26, Новости дня

В отделениях появились ограничительные линии на полу.

Требования соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра из-за коронавируса порой приводят к курьезам. В одном из отделений Сбербанка на полу наклеили линии, за которые заступать запрещено. В итоге клиентам приходится бросить операционистке паспорт.

На снятом ролике видно, как посетительница, желавшая снять 5 тысяч рублей (и не надевшая маску), метнула сотруднице банка свой документ, а затем получила его по воздуху вместе с деньгами. Купюры в результате разлетелись и упали на пол.

К слову такие же линии на полу появились и в других банках, а также в некоторых продовольственных магазинах.

В российских регионах действует режим самоизоляции различной степени жесткости. В Чечне даже введен комендантский час. А вот в Москве решили пока обойтись без суровых ограничений. Президент Владимир Путин 2 апреля дал губернаторам право самим решать, какие меры принять, исходя из уровня угрозы населению.

Напомним, что в середине марта глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что ждет Россию при нефти по 20 долларов за баррель и курсе 100 рублей за доллар.