Большего невезения придумать сложно – мусоровоз вспыхнул из-за дефекта гидравлики

04.04.2020, 10:26, Новости дня

Сотрудники коммунальной службы успели выпрыгнуть из кабины.

Всем нам крупно не повезло жить в 2020 году, когда коронавирус охватила планету и не думает заканчиваться, в большинстве стран замерла жизнь, обрушилась экономика, у людей нарушены все планы, а последствия пандемии будут сказываться еще годы.

Но и в таких условиях есть те, кому особенно не везет, как например, этим работникам коммунальной службы в США, у которых внезапно вспыхнул мусоровоз.

“Случилось так, что гидравлический шланг лопнул и жидкость, угодив в выхлопную систему, загорелась. Я перестал снимать после того, как мусорщик выпрыгнул из кабины”, – рассказал автор видео.

Тем временем в Сети начали появляться и курьезные видео на тему коронавирусной пандемии. Например, из Сбербанка, где клиентам приходится бросать паспорт и так же. по воздуху, получать деньги.