 

Просто хорошее настроение: Губерниев отжигает на карантине

04.04.2020, 10:26, Новости дня

Забавный ролик комментатор выложил в соцсети, подавая пример россиянам, как можно весело провести время в изоляции.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев решил показать, как отлично проводит время на карантине. Оказалось, на карантине можно весело проводить время, и для этого ничего особенного не нужно, как выясняется, даже голоса. Комментатор включил минус песни «Ява» группы «Сектор газа» вооружился подручными средствами и запел. Ритм ему «помогали» отбивать лопатка, поварешка, ваза и статуэтка «ТЭФИ» (оказывается, вот она для сего нужна).

Видео, на котором Губерниев поет первый куплет в Instagram-аккаунте, позаимствовал «Ридус», чем повеселил своих пользователей. Особенно красными носками комментатора и рубашкой в стиле гавайки.



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