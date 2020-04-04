Где и за какую сумму можно сдать анализ на коронавирус в Москве и области

04.04.2020, 10:26, Новости дня

СМИ выяснили, как можно провериться на COVID-19 в российской столице.

Тесты на коронавирус желают сдать многие, чтобы убедиться в отсутствие у них COVID-19. Ранее анализы обрабатывали только государственные лаборатории (сперва лишь новосибирский «Вектор»).

Сейчас, в апреле 2020 года, в Москве тест делают четыре лабораторные службы: “Гемотест”, “Хеликс”, LabQuest и “Ситилаб”, а также частная клиника “Медси”. СМИ выяснили, как воспользоваться услугой и сколько она стоит.

Сразу следует оговориться, что исследования проводят только пациентам без симптомов. С проявлениями инфекции нужно сразу звонить на горячую линию Роспотребнадзора.

Самый бюджетный вариант анализов предлагает лабораторная служба «Хеликс». Исследование обойдется в 600 рублей и займет сутки. В «Хеликс» отмечают, что не закладывали в цену собственной прибыли, так как хотят провести тесты как можно большему числу людей. Восемь центров приема анализов работают в Москве и Подмосковье, еще 25 – в Санкт-Петербурге.

В “Гемотест” сдача анализа обойдется в 1490 рублей еще 410 рублей возьмут за мазок. Таковы данные, полученные корреспондентом Инфо24. На сайте указана меньшая цена мазка и срок два календарных дня. Результат обещают выдать за трое суток, достоверность результата составляет 96,8%. Лаборатория “Гемотест” ведет прием в 15 центрах в Москве и 16 в Подмосковье.

Лаборатория «Ситилаб» готова проверить желающих на коронавирус в единственном центре на улице Елецкая в Москве. Это обойдется в 1200 рублей плюс 690 рублей за взятие биоматериала, итого 1890 рублей. Обработка займет 2 дня.

В клинике «Медси» анализ будет стоить 2000 рублей, возможен выезд на дом. В пределах МКАД дистанционный забор биоматериала и тест будет обойдется в 5050 рублей. Расценки за выезд за пределы МКАД посчитают индивидуально. Срок ожидания результата составит три дня, ближайшая запись доступна 10 апреля.

В лаборатории LabQuest тест будет стоить 3000 рублей, еще 395 рублей за взятие мазка, итого 3395 рублей. Выездной анализ обойдется на 2000 рублей дороже, то есть в 5395 рублей. Прием ведется в отделениях у станций метро «Крылатское», «Новые Черемушки», «Первомайская» и «Рязанский проспект».

Напомним, что в Москве действует режим самоизоляции, запрещено собираться по трое и больше человек, а также ездить в машине более одного человека в салоне.

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