 

Тамбовские чиновники стали повально отказываться от премий, начисленных в период эпидемии

04.04.2020, 10:26, Новости дня

Губернатор региона предупредил подчиненных, что Тамбову грозит не только коронавирус, но и дефицит бюджета, так что неэтично сейчас поощрять себя.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в пух и прах разнес своих подчиненных и все выписанных самим себе премий. Никитин назвал финансовые поощрения в такое для области и города непростое время «нарочито вызывающим», пишет сегодня «Коммерсант». Помимо этого губернатор напомнил еще и про дефицит бюджета. Так прямо и сказал, что столице региона грозит не только коронавирус, но и дефицит бюджета.

Глава региона подчеркнул, что все хоть и законно, но тут больше «про этичность». Всего тамбовским чиновникам выписали и утвердили премии на 600 тысяч рублей на заседании гордумы 26 марта.

Одним словом, депутаты и чиновники стали один за другим отказываться от премий. Сначала от премиальных 168 тысяч рублей отказалась мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая, к слову сказать, в разгар пандемии решила отдохнуть с дочерью во Вьетнаме. Потом от финансового вознаграждения отказались и депутаты городской думы, включая председателя, который выписал себе самую большую премию – 189 тысяч рублей, утверждает Telegram-канала Mash.



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