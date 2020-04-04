Календарь: 4 апреля – Дзюдоисту Нагиеву поднял руку сам режиссер Тарковский

04.04.2020, 10:26, Новости дня

В этот день отмечает 53 день рождения актер и шоумен Дмитрий Нагиев.

Конечно, это шутка насчет Андрея Тарковского (кстати, у мастера кино тоже сегодня день рождения) – просто рефери на фото, поднявший руку победившему Дмитрию, похож на великого режиссера. Однако, дзюдоист Нагиев – это правда. И не просто дзюдоист, а Мастер спорта СССР по дзюдо.

В 9 лет будущего актера отдали в секцию дзюдо и самбо. Однако Дмитрий часто болел и у него постоянно текли сопли. Как-то тренер не выдержал и сказал обидную фразу:

«Заберите вашего ребенка, у него постоянно текут сопли».

Эти слова Дмитрий запомнил на всю жизнь. И вернувшись через небольшой промежуток времени, он занял второе место на чемпионате города.

После отличного выступления он подошел к своему тренеру и спросил:

«Вы вспомнили ? Вы выгнали меня за то, что у меня постоянно текли сопли», на что тренер сказал: «Все ошибаются. Поздравляю, что теперь у тебя нету соплей». Дмитрий ответил: «Есть. Только я научился их подтирать». Через несколько лет Дмитрий завоюет звание Мастера спорта по дзюдо.

В молодости аполлоноподобному Дмитрию предлагали любые деньги за съемки в порно. Но не поддался он бесовскому соблазну, ибо чувствовал, что рожден для чего-то лучшего.

Карьеру начал на радио – был ведущим на радио «Модерн». Его эфиры имели большой успех, и вскоре Дмитрия пригласили на телевидение.

Передача «Осторожно, модерн», где Дмитрий Нагиев играл в дуэте с Сергеем Ростом, стала мегапопулярной. Затем были «Окна», пожалуй, первое на ТВ ток-шоу с драками, швырянием деньгами, любовными страстями, разоблачениями и, конечно, с блистательным Дмитрием.

Параллельно Нагиев играет в кино и театре.

Ему отлично удавались роли женщин, криминальных авторитетов, котов и прочих гламурных подонков. Одно из крайних телевоплощений Дмитрия – физрук Фома, разобранный на цитаты.

Везде, где участвует Нагиев, все приобретает печать эксклюзива.

Сегодня Нагиев, пожалуй, самый востребованный телеведущий, он везде в рекламе, в кино, но хочется надеяться, что лучшее от Нагиева все же впереди.

Праздники 4 апреля:

Международный день Интернета.

События дня:

1147 г. – князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукий устроил великий пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Проходило пиршество в никому до того времени не известной Москве, что послужило причиной первого упоминания этого города в Ипатьевской летописи.

1753 г. – Указом императрицы Елизаветы Петровны в Российской империи отменилась смертная казнь.

Именинники:

Василий, Дарья, Таисия.

Родились:

Элина Быстрицкая (1928 г.) – советская и российская актриса.

Андрей Тарковский (1932–1986 гг.) – советский режиссер.

Хит Леджер (1979–2008 гг.) – американский актёр.