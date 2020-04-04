Патриарх проехал по МКАД с иконой и молитвой об избавлении от коронавируса

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04.04.2020, 10:26, Новости дня

Трансляцию своеобразного крестного хода вели несколько федеральных каналов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля провез по Москве чудотворную икону Богородицы «Умиление». Во время поездки предстоятель Русской православной церкви молился об избавлении от пандемии коронавируса. Патриарх ехал на автомобиле Mercedes в составе кортежа, который сопровождали полицейские машины с включенными мигалками.

Трансляцию своеобразного крестного хода вели несколько федеральных каналов, а на канале «Спас» бегущей строкой в нижней части экрана транслировалась молитва против коронавируса, которую РПЦ утвердила 22 марта.

Проехав по МКАД, патриарх Кирилл привез икону в Богоявленский кафедральный собор.

Напомним, что Русская православная церковь отказалась закрывать церкви в разгар пандемии, но 29 марта патриарх во время воскресной проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения и попросил их строго исполнять предписания санитарных властей.

После первой нерабочей недели столичные власти убедились в ответственности москвичей и отложили введение более жестких карантинных мер.

Накануне “Блокнот” публиковал список мест, где в Москве и области можно сдать анализ на коронавирус.

Тем временем в некоторых организациях стремление соблюдать социальную дистанцию из-за пандемии доходит до абсурда, по воздуху летают паспорта и деньги.

Ежедневно “Блокнот” публикует подробные данные по динамике распространения COVID-19.

Фото: MDK



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