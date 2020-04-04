 

Корреспондент – белорусский клуб «Слуцк» стал флагманом мирового футбола

04.04.2020, 10:25, Новости дня

Белоруссия стала единственной страной в Европе, которая не остановила чемпионат по футболу и продала права на трансляции матчей в десятки стран. Как пишет «Корреспондент», самой популярной у болельщиков в мире стала районная футбольная команда «Слуцк»: созданный в Австралии международный фан-клуб FK Slutsk Worldwide насчитывает уже более 1800 участников, которые постепенно погружаются в реалии белорусского футбола.


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Белорусская районная футбольная команда «Слуцк» прославилась на весь мир благодаря коронавирусу и приобрела болельщиков в разных странах. Как пишет «Корреспондент», Белоруссия стала единственной страной в Европе, которая не остановила чемпионат по футболу из-за пандемии COVID-19 и продала права на трансляции матчей в десятки стран.

На данный момент прошли уже два тура чемпионата, за которыми следили по всему миру, а самым популярным клубом у заграничной аудитории стал «Слуцк». Команда занимает шестое место в таблице, имея в своём активе три очка. Для англоязычных болельщиков название клуба созвучно слову «slut» (или «sluts» во множественном числе), которым называют девушек лёгкого поведения.

При этом поддержка «Слуцка» вполне серьёзная — созданный в Австралии международный фан-клуб FK Slutsk Worldwide насчитывает уже более 1800 участников, которые постепенно погружаются в реалии белорусского футбола.

Так болельщики узнали, что «Слуцк» находится не в самом лучшем финансовом положении и намерены использовать краудфандинг для сбора средств на помощь клубу.

Также они обсуждают матчи, голосуют по вопросу компетентности главного тренера Виталия Павлова и планируют поездку на игру команды сразу после окончания пандемии.

Болельщик Слуцка из Нью-Йорка даже записал собственную версию клубного гимна, в котором  назвал команду величайшей в Белоруссии и Европе. А на странице фан-клуба в Facebook также много мемов, посвящённых «Слуцку».



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