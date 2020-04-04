Стакан наполовину полон, а не пуст: Эксперты назвали преимущества карантина

04.04.2020, 10:09, Разное

Зарубежные эксперты назвали преимущества карантина, над которыми стоит задуматься. Это поможет легче справиться с трудностями во время пандемии COVID-19.

Больше 27 лет в одиночестве на необитаемом острове помогли удивительному моряку из Йорка стать не только плотником и поваром, но и собственным психотерапевтом. Воспользоваться методом Робинзона Крузо предлагают зарубежные эксперты. Его таблица, где с одной стороны были перечислены минусы ситуации, в которой он оказался волею судьбы, а с другой названы положительные стороны, поможет лучше осмыслить происходящее. Недостатки, на которые жалуются многие, могут носить индивидуальный характер.

Так носители гена путешественника, который, по словам ученых, присутствует у 20% населения планеты, будут страдать от ограничения свободы передвижения больше, чем домоседы. Вместе с тем среди преимуществ домашнего нахождения, прежде всего, выиграют те, у кого из-за постоянной занятости не хватало времени на обустройство жилища. Сейчас можно спокойно сделать перестановку, навести идеальный порядок в кладовой или повесить полочку в ванной. Карантин позволит также наладить правильный режим питания, причем исключительно свежей и полезной едой, приготовленной на собственной кухне. Для несомненного здоровья организма полезным станет и отсутствие суеты, постоянной спешки, перекусов всухомятку.

В плане общения откроются неограниченные возможности для бесед с детьми и супругами, что при необходимости поможет улучшить микроклимат в семье. Найдется время и для виртуального общения с родственниками, которых нет рядом. Компенсирует нехватку коммуникации взаимодействие с домашними животными. В Сети распространена шутка о разговорах с котом или собакой. Считается, что, если они не начали отвечать на вопросы, о своей психике можно не беспокоиться.

Специалисты советуют обратить внимание на возможность реального воплощения в жизнь плана «всеобщей экономии». Из статьи расходов исключаются транспортные затраты, оплата всевозможных услуг, культурных мероприятий и многое другое. Необходимо только учитывать, что не сдают свои позиции поклонники шопинга, полностью переместившиеся в сферу онлайн-покупок. В целом же есть все возможности сберечь денежные ресурсы при их наличии.