Анонсирован смартфон Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition с чипом Snapdragon 720G

04.04.2020, 10:09, Разное

Известный китайский бренд Redmi представил смартфон Note 9S MFF 2020 Limited Edition, являющийся эксклюзивной версией ранее представленного гаджета Note 9S. О стоимости новинки информации нет.

Специальная модификация получила эмблему Mi Fan Festival 2020 над брендом Redmi на обратной панели, сделанной из стекла. Известно также и то, что китайский производитель совсем скоро собирается реализовать 2020 новых смартфонов. Note 9S MFF 2020 Limited Edition обладает 6,67-дюймовым дисплеем, покрытым защитным стеклом Gorilla Glass 5, основную камеру на четыре датчика разрешением 48+8+5+2 Мп, «фронталку» на 16 Мп и однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 720G.

Объем аккумулятора составляет 5020 мАч, также сообщается о поддержке данным мобильным аппаратом функции быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Среди особенностей оснащения: стандартный разъем 3,5 мм для присоединения наушников и ИК-порт. О стоимости новинки будет известно позже.

Ранее сообщалось о презентации на рынке Индонезии недорого смартфона Redmi 8A Pro. В этом государстве за «базу» с 2/16 Гб памяти придется заплатить 93 американских доллара. Устройство получило от разработчиков процессор Snapdragon 439, дисплей на 6,22 дюйма, сдвоенную основную камеру на 13+2 Мп, фронтальную на 8 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч и прочие параметры.