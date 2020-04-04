 

Анонсирован смартфон Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition с чипом Snapdragon 720G

04.04.2020, 10:09, Разное

Известный китайский бренд Redmi представил смартфон Note 9S MFF 2020 Limited Edition, являющийся эксклюзивной версией ранее представленного гаджета Note 9S. О стоимости новинки информации нет.
Специальная модификация получила эмблему Mi Fan Festival 2020 над брендом Redmi на обратной панели, сделанной из стекла. Известно также и то, что китайский производитель совсем скоро собирается реализовать 2020 новых смартфонов. Note 9S MFF 2020 Limited Edition обладает 6,67-дюймовым дисплеем, покрытым защитным стеклом Gorilla Glass 5, основную камеру на четыре датчика разрешением 48+8+5+2 Мп, «фронталку» на 16 Мп и однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 720G.

Объем аккумулятора составляет 5020 мАч, также сообщается о поддержке данным мобильным аппаратом функции быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Среди особенностей оснащения: стандартный разъем 3,5 мм для присоединения наушников и ИК-порт. О стоимости новинки будет известно позже.

Ранее сообщалось о презентации на рынке Индонезии недорого смартфона Redmi 8A Pro. В этом государстве за «базу» с 2/16 Гб памяти придется заплатить 93 американских доллара. Устройство получило от разработчиков процессор Snapdragon 439, дисплей на 6,22 дюйма, сдвоенную основную камеру на 13+2 Мп, фронтальную на 8 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч и прочие параметры.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Большой медбрат

17.03 / Экономика: Лишится ли Россия китайских товаров?

02.02 / Александра Яковлева опровергла слухи о своей «пропаже»

05.03 / Спасатель Александр Гофштейн исключил шансы выжить для участников вечеринки в бане с сухим льдом

23.02 / Специалисты назвали продукты, ошибочно включенные в список полезных

08.03 / Дана Борисова о 8 марта: Единственный день в году, когда жалею, что возлюбленного нет рядом

04.03 / Мнение: Огласите весь список, пожалуйста

26.02 / Россиянин Молчанов установил рекорд Гиннесса по плаванию подо льдом

03.04 / Бюджетный смартфон Redmi 8A Pro представлен в Индонезии

05.02 / Мнение: “Ужасы советского жилья”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска