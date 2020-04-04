Врач призвал отказаться от будильника на время самоизоляции

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04.04.2020, 10:08, Новости дня

Период самоизоляции может быть полезен людям, которым нужно определить норму сна и временно отказаться от использования будильника, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ врач-сомнолог Александр Калинкин.

Калинкин заявил, что «главный совет – это не пользоваться будильником, особенно в нынешней ситуации, потому что у человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать», передает ТАСС.

Он посоветовал привести сон к норме таким образом, чтобы пробуждение было естественным, а регулярное использование будильника, особенно звукового, приводит к хроническому недосыпанию.

Это влияет «не только на самочувствие и качество жизни, но даже на активность генома», добавил медик.

Врач подчеркнул, что от продолжительности сна также зависит устойчивость к вирусным инфекциям.

«Я не могу сказать, что это относится к данному типу коронавируса, с которым мы сейчас имеем дело, потому что у него очень большая контагиозность – вероятность заражения от других людей (…) Но по другим вирусам острых респираторных заболеваний есть зависимость: риск заболевания у человека, который спит более семи часов, в сравнении с тем, кто спит менее пяти часов, снижается на 250%», – сказал Калинкин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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