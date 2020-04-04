Количество умерших от коронавируса в Нью-Йорке превысило число жертв атаки 11 сентября

04.04.2020, 9:54, Новости дня

В штате Нью-Йорк (США) от коронавирусной болезни COVID-19 умерло 2935 человек, сообщило 3 апреля агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

За последние сутки число летальных случаев выросло на 562, сказал губернатор Эндрю Куомо.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на брифинге предупредил, что город остро нуждается в увеличении числа медицинского персонала, медицинских материалах и больничных койках. Он призвал федеральное правительство мобилизовать вооруженные силы США для помощи крупнейшему мегаполису страны.

Агентство отмечает, что за время эпидемии в Нью-Йорке умерло больше людей, чем в ходе атаки террористов на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Тогда погибло 2753 человека (2606 в башнях и 147 на борту двух самолетов, которые в них врезались). Всего жертвами беспрецедентных терактов, которые совершили 19 членов террористической организации “Аль-Каида”, стали 2977 человек.

26 марта в Нью-Йорке впервые с сентября 2001-го установили временные передвижные морги.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,1 млн, из них почти 59 тыс. человек умерли, более 226 тыс. выздоровели.

В США подтверждено почти 278 тыс. случаев заболевания (первое место в мире), более 7000 пациентов скончались.