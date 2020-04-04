Киве вручили подозрение из-за нападения на участника АТО в ресторане

04.04.2020, 9:54, Новости дня

Народному депутату от “Оппозиционного платформы – За жизнь” Илье Киве 3 апреля объявили о подозрении из-за нападения на мужчину в ресторане в центре Киева. Об этом сообщает “Слідство.Інфо” со ссылкой на руководителя одного из департаментов Офиса генпрокурора Александра Панова.

Подозрение Киве объявили по статье об умышленном причинении тяжелого телесного повреждения.

По словам Панова, после инцидента Киву неоднократно вызывали в Государственное бюро расследований для вручения подозрения, однако тот так и не появился. Прокуратура пыталась через суд заставить Киву прийти для вручения подозрения, однако судьи в ходатайстве прокуроров отказывали.

Объявить подозрение Киве удалось в момент, когда он пришел в Офис генерального прокурора по другим делам.

“Поскольку народный депутат отказывался получить в руки любое сообщение, расписываться в сообщении о подозрении, ему объявили это сообщение под видеозапись”, – рассказал Панов.

Теперь Кива является подозреваемым по делу.

22 января в ресторане “Моссо” на Крещатике у Кивы возник конфликт с ветераном АТО Михаилом Майманом. На видео инцидента нардеп подошел к посетителю и попытался ударить его головой в лицо, тот ответил ударом кулаком в голову.

Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.

Полиция сообщила, что нардепу оказали медицинскую помощь на месте, а участника конфликта с ним разыскивают.

В ОПЗЖ заявили, что на Киву “бандитское нападение” совершил мужчина “из группы националистов”, после чего нардеп попал в больницу.

22 января стало известно, что тогдашний генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл уголовное производство в отношении народного депутата.

В комментарии изданию “ГОРДОН” Майман рассказал, что конфликт у него с Кивой был с 2015 года. Он якобы отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили Киве дань по 100 тыс. грн за проезд.