 

Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о своем состоянии

04.04.2020, 9:53, Разное

Старшая дочь Ивана Охлобыстина Анфиса, заразившаяся коронавирусом, пояснила поклонникам о своём состоянии. Девушка отметила потерю обоняния и незначительный рост температуры тела.
Анфиса Охлобыстина подтвердила информацию о положительных результатах анализов на COVID-19. Девушка заразилась коронавирусом и внимательно следит за любыми изменениями в своём самочувствии. У неё уже наблюдались потеря обоняния, насморк и незначительное повышение температуры – до 36,8 градусов. При этом она отмечает, что непременно выкарабкается, и беспокоиться не о чём. Поклонники настроены не менее оптимистично и некоторые предположили, что такие симптомы не дадут осложнений, и Анфиса Охлобыстина быстро поправится.

В своём обращении дочь Ивана Охлобыстина не только подробно описала своё самочувствие, но и сделала небольшое обращение ко всем гражданам. Она попросила их не пренебрегать карантинными мерами и оставаться дома, таким образом сводя к минимуму не только риск заражения, но и распространения заболевания.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Скандалы: Особо-экономическая коррупция

04.02 / Наука: Младенцам не нужно умение разговаривать, чтобы рассуждать

21.03 / Специалист рассказал, как эффективно побороть страх перед конкуренцией

27.02 / Внучка Михаила Боярского не желает прибегать к процедуре уменьшения груди

01.04 / Мнение: Вход в ад оказался закрыт

18.02 / Альтернатива OnePlus: Обзор Samsung Galaxy S10 Lite

18.02 / Мнение: Путин уволил Суркова…

13.02 / В Samsung Galaxy S20 обнаружили ограничение на съёмку

23.02 / Врачи рекомендовали гипертоникам картофель и бананы

29.03 / Эксперт обозначил главный минус внедорожников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска