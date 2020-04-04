Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о своем состоянии

04.04.2020, 9:53, Разное

Старшая дочь Ивана Охлобыстина Анфиса, заразившаяся коронавирусом, пояснила поклонникам о своём состоянии. Девушка отметила потерю обоняния и незначительный рост температуры тела.

Анфиса Охлобыстина подтвердила информацию о положительных результатах анализов на COVID-19. Девушка заразилась коронавирусом и внимательно следит за любыми изменениями в своём самочувствии. У неё уже наблюдались потеря обоняния, насморк и незначительное повышение температуры – до 36,8 градусов. При этом она отмечает, что непременно выкарабкается, и беспокоиться не о чём. Поклонники настроены не менее оптимистично и некоторые предположили, что такие симптомы не дадут осложнений, и Анфиса Охлобыстина быстро поправится.

В своём обращении дочь Ивана Охлобыстина не только подробно описала своё самочувствие, но и сделала небольшое обращение ко всем гражданам. Она попросила их не пренебрегать карантинными мерами и оставаться дома, таким образом сводя к минимуму не только риск заражения, но и распространения заболевания.