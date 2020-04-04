 

ФИФА увеличила лимит на возраст игроков на Олимпиаде в Токио

04.04.2020, 9:49, Новости дня

Международная федерация футбола приняла решение увеличить ограничение по возрасту для футболистов, которые готовятся выступить на Олимпийских играх в Токио, до 24 лет. Это связано с переносом Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

О решении ФИФИ стало известно британскому изданию The Guardian. Ранее с составах сборных, отобравшихся на Олимпийские игры, могли находиться футболисты не старше 23 лет, за исключением трех игроков, не попадающих под этот лимит.

В Токио в футбольном турнире примут участие 16 команд. На сегодняшний день туда квалифицировались 14 сборных. РФ отобраться на Олимпийские игры не смогла.

Напомним, что Олимпиада в Токио была перенесена на лето 2021 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Она пройдет с 23 июля по 8 августа.



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