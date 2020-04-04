Правительство поможет россиянам, застрявшим за границей

04.04.2020, 9:49, Новости дня

Правительство РФ одобрило выделение Министерству иностранных дел бюджетных ассигнований из резервного фонда для помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Принятый проект распоряжения правительства позволит выделить МИДу средства на оплату проживания российских граждан на территории других стран, не имеющих возможности оплатить данные расходы. Средства также пойдут на продление срока действия документов, на основании которых россияне находятся на территории этих стран, передает РИА Новости.

МИД РФ пока ожидает поступления 500 миллионов рублей, выделенных правительством на финансовую поддержку граждан, оказавшихся в трудной ситуации за рубежом. Об этом заявил в "Фейсбуке" официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее Минфин РФ получил указание обеспечить выделение МИДу бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для соответствующей поддержки наших граждан. По словам Захаровой, выделенные 500 миллионов рублей на поддержку в МИД еще не пришли, однако, по заверениям ведомств, они должны материализоваться вместе с соответствующим распоряжением — и быстро. Как только появятся деньги и механизм их применения, МИД сообщит об этом и начнет работу по заявлениям тех, кто действительно нуждается в помощи, отметила Захарова.

С 00:00 4 апреля Российская Федерация приостановила авиарейсы, которые организовывали до этого для вывоза россиян из-за границы на родину. Решение о приостановке рейсов принято с целью максимальной защиты здоровья граждан страны, а также ограничения новой волны завозных случаев заболевания.

По состоянию на утро 3 апреля в РФ было зарегистрировано 4149 случаев заболевания коронавирусом нового типа. 281 заразившийся выздоровел, 34 человека умерло.

В мире число подтвержденных случаев заражения COVID-19 уже превысило 1,1 миллиона человек. По данным ресурса Worldometers, число заболевших превысило 1 миллион 118 тысяч, умерли уже более 59 тысяч человек.