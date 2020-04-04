 

S7 приостановила вывозные рейсы из Таиланда, Вьетнама и Японии

04.04.2020, 9:48, Новости дня

Российская авиакомпания S7 с 4 апреля вынуждена приостановить рейсы для вывоза пассажиров из Таиланда, Вьетнама и Японии, сообщили в пресс-службе организации.

В сообщении указывается, что «оперативным штабом по предупреждению распространения вируса было принято решение временно полностью ограничить международное авиасообщение», передает РИА «Новости».

«В связи с этим с 4 апреля S7 Airlines вынуждена временно приостановить выполнение рейсов для вывоза путешественников из Таиланда, Вьетнама, Японии», – отмечается в тексте.

Также указывается, что «пассажирам, ожидающим вылет в Россию, необходимо заполнить специальную форму «Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом» на едином портале gosuslugi.ru».

«На основе этих данных российскими властями будет сформирован график вывоза на территорию РФ в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки», – добавили в компании.

Кроме того, авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейс из Индии для вывоза российских туристов из-за остановки международного авиасообщения.

«Пассажирам, ожидающим вылета в Россию, необходимо связаться с посольством РФ в Индии. Нам очень жаль, что мы не смогли вернуть наших пассажиров домой», – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что оставшиеся за границей россияне получат помощь. Правительство одобрило выделение средств на помощь оставшимся за границей россиянам.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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