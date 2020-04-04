 

Новый кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России

04.04.2020, 9:40, Новости дня

С сегодняшнего дня на российском рынке доступен для оформления заказа новый кроссовер Hyundai Palisade.

Ранее представители марки уже анонсировали начало продаж, а также зарегистрировали торговую марку, однако это не повлекло за собой возможность дальнейших поставок автомобиля. Предполагалось, что новинка может поступить в страну к середине текущего года, но ситуация с эпидемией может существенно изменить текущие сроки.

Пока речи о массовых поставках не ведется, однако нужно отметить, что частные клиенты все же могут поштучно получать первые экземпляры модели Palisade. В южнокорейской компании Hyundai  пока не называют более точные сроки выхода в свободную продажу через российских дилеров.



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