Новый кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России
04.04.2020, 9:40, Новости дня
С сегодняшнего дня на российском рынке доступен для оформления заказа новый кроссовер Hyundai Palisade.
Ранее представители марки уже анонсировали начало продаж, а также зарегистрировали торговую марку, однако это не повлекло за собой возможность дальнейших поставок автомобиля. Предполагалось, что новинка может поступить в страну к середине текущего года, но ситуация с эпидемией может существенно изменить текущие сроки.
Пока речи о массовых поставках не ведется, однако нужно отметить, что частные клиенты все же могут поштучно получать первые экземпляры модели Palisade. В южнокорейской компании Hyundai пока не называют более точные сроки выхода в свободную продажу через российских дилеров.
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