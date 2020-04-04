Новый Daihatsu Taft готов к производству

04.04.2020, 9:40, Новости дня

В ближайшее время будет начато производств новой модели Daihatsu Taft.

В частности, производителю удалось сохранить дизайн, который ранее смогли рассмотреть на концептуальной версии, показанной в минувшем году в Токио. Кроме того, серийная новинка получила модернизированные бампера, а также фальшрешетку радиатора.

Вместе с тем новая модель также может поставляться под названием Rocky. Под капотом автомобиля установлен бензиновый мотор на 0,66 л. В свою очередь, покупателям будут предложены модификации с турбиной и без нее. Новая модель также получила некоторые схожие черты от ранее выпущенного экземпляра Suzuki Hustler, который оказался достаточно востребованным на современном рынке.