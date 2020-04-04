Финал конкурса “Самые стильные в России 2020”: Самый стильный мужчина

04.04.2020, 9:40, Разное

Каждую неделю мы публиковали фотографии и имена претендентов на звание “Самые стильные в России 2020” в следующих номинациях: “Классика”, “Casual”, “Богемный шик”, “Самая стильная пара” и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.

Сегодня мы представляем образы звезд в категории “Самый стильный мужчина”. Эти герои как никто умеют произвести впечатление. Успешные, яркие и талантливые, они лишь подтверждают правило, что стильно одетый мужчина – всегда победитель. На этой неделе за звание “Самого стильного мужчины” поборются: Максим Галкин, в образе которого сочетались ткани разных фактур, включая благородный бархат; Владимир Мишуков, дополнивший минималистичный look массивным аксессуаром – браслетом; Кирилл Серебренников, предпочитающий делать акцент на деталях, будь то яркие кроссовки или очки в нетривиальной оправе; Александр Кузнецов, которому ближе легкая небрежность, чем глянцевость; Юрий Дудь, который с улыбкой смотрит на мир и на моду, доказательство чему – галстук с черепами; а также Филипп Киркоров, в fashion-смелости готовый дать фору любому.

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