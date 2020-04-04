 

Доктор Александр Мясников назвал эпидемию коронавируса «уроком ответственности» для молодежи

04.04.2020, 9:30, Разное

Специалист в области медицины Александр Мясников согласен с большинством своих коллег, что коронавирус представляет большую опасность для людей пожилого возраста. По мнению врача, эпидемию можно назвать «уроком ответственности» для молодежи, ведь именно молодые, не замечая симптомов, могут заразить старших родственников.

Как отметил специалист, опираясь на статистические данные по распространению коронавирусной инфекции, заражение COVID-19 заканчивается летальным исходом чаще всего у пожилых людей. В качестве примера Мясников привел ситуацию в Италии, где рост смертности начинался с 50 лет и увеличивался к 60-и. У представителей молодого поколения болезнь протекает бессимптомно, поэтому многие из них ее даже не замечают и уверены, что полностью здоровы. Однако молодежь должна соблюдать осторожность и тоже придерживаться правил карантина, чтобы не стать переносчиками коронавируса и не заразить своих старших родственников и соседей. Эпидемия, по мнению врача, – своеобразный «урок ответственности» для молодых людей.

Кроме того, эксперт назвал особенность COVID-19, отличающую инфекцию от других респираторных заболеваний. Китайский коронавирус щадит детей, передает «Слово и Дело».

Не так давно доктор Мясников рассказал, каким категориям граждан необходимо носить медицинские маски в общественных местах. Это болеющие люди, контактирующие с больными и работники сферы обслуживания, информирует iReactor.



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