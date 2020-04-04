В Сети опубликованы характеристики и рендеры Oppo A12

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04.04.2020, 9:30, Разное

В Сети опубликованы первые рендеры недорогого смартфона Oppo A12. Также стало известно о технической составляющей бюджетной модели ещё до официального анонса.
Многие поклонники Oppo с нетерпением ждут недорогую модель A12, но пока официальной информации о ней немного. Именно поэтому инсайдеры публикуют различные данные, касательно не только внешнего вида устройства, но и его технических характеристик. Благодаря им в Сети появились изображения, демонстрирующие внешний вид Oppo 12 с безрамочным экраном и каплиевидным вырезом для фронтальной камеры. Двойная основная камера и дактилоскопический датчик на задней крышке разместились в привычных местах.

В плане оснащения Oppo 12 тоже не сможет предложить ничего революционного из-за небольшой стоимости. 6,2-дюймовый экран и 8-ядерный Helio P35 установлены в базовой версии. В ней же присутствует 3 Гб ОЗУ и 32 Гб собственной памяти. Вероятнее всего, появится версия с 4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти. Батарея объёмом 4230 мАч, а всё работает под управлением ColorOS 6.1.2, созданной на базе Android. Точная цена пока не известна, и её должны озвучить после презентации Oppo 12.



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