 

Правительство выделило ФМБА средства на выплаты помогающим в борьбе с COVID-19

04.04.2020, 9:30, Новости дня

Правительство РФ выделило более 320 млн рублей Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) для субсидий подведомственным организациям на стимулирующие выплаты людям, помогающим в борьбе с распространением коронавируса, и лицам из групп риска.

Об этом сообщается на сайте правительства России.

Средства выделены «на предоставление субсидий подведомственным организациям в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Отмечается, что ФМБА РФ должна проконтролировать эффективность использования выделенных денег.

Кроме того, правительство выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтеры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса.

«Волонтеры-медики» обязаны обеспечить работу оперативных штабов в 85 субъектах России, задействовав 15 тыс. добровольцев. Также в результате 200 тыс. граждан старше 60 лет должны получить адресную помощь на дому, в том числе по закупке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Росмолодежь должна будет проконтролировать эффективность использования выделенных средств.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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