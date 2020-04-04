В РФ предложили регистрировать браки через «Госуслуги»

04.04.2020, 9:16, Новости дня

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением организовать регистрацию браков и разводов через портал «Госуслуг».

Волынец заявила, что изменения в работе ЗАГСов на территории России, введенные из-за пандемии коронавируса, не позволяют развестись или пожениться тем гражданам, которым это необходимо в экстренном порядке, передает RT.

К особым случаям общественница, в частности, отнесла беременность, тяжелое состояние здоровья, необходимость долгого отсутствия.

В связи с этим Волынец считает необходимым обеспечить возможность государственной регистрации брака и развода (в случаях, когда для этого нет необходимости обращаться в суд) через портал государственных услуг.

Многоуровневая верификация на указанном портале позволяет это организовать, считает общественница.

Уточняется, что госпошлина за указанные процедуры также должна оплачиваться дистанционно.

«В случае отсутствия регистрации на портале или невозможности ее получить, прошу принять комплекс мер, необходимых для введения порядка выездной регистрации этих актов», – сказано в тексте обращения.

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