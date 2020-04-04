 

1+1 – украинское посольство попросило у Илона Маска лишние аппараты ИВЛ

04.04.2020, 9:10, Новости дня

Посольство Украины в США попросило у Илона Маска передать их стране аппараты искусственной вентиляции лёгких. Как передаёт «1+1», ранее предприниматель заявлял, что у него есть лишние аппараты и он готов поделиться ими с нуждающимися.

Украинское посольство в США попросило у Илона Маска аппараты искусственной вентиляции лёгких. На днях американский предприниматель сообщил, что у него есть лишние аппараты и он готов бесплатно отправить их туда, где их не хватает. 

Украинские дипломаты заявили в своём комментарии, что пандемическая ситуация на Украине достигает своего пика, поэтому эти аппараты крайне необходимы людям в больницах.

Ранее к Маску обратилась и бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун. По её словам, на 37 миллионов человек в стране есть лишь 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2020 года.



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