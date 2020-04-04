Ученые назвали 6 ухудшающих иммунитет повседневных привычек
04.04.2020, 9:09, Разное
Учёные назвали 6 повседневных привычек человека, значительно ухудшающих иммунитет. Среди самых опасных выделяются хронический стресс и недостаток сна.
На фоне распространения коронавируса во всём мире учёные решили рассказать о том, какие именно привычки человека влияют на его иммунитет и значительно ухудшают способность защитной функции противостоять неблагоприятным микроорганизмам. Одной из самых первых идёт хронический стресс. Из-за этого состояния организм постоянно вырабатывает адреналин и кортизол в кровь, что снижает уровень белых кровяных телец, а они являются основой иммунной защиты человека. Не меньше вреда наносит и недостаток сна. Во время ночного отдыха вырабатывается белок цитокин, защищающий тело от воспалений и инфекции.
Не следует злоупотреблять и некоторыми блюдами, особенно богатыми сахаром или солью. При избытке этих составляющих страдают полезные бактерии кишечника и, как следствие, вирусу проще укрепиться в организме. Также лучше вовсе отказаться от употребления алкоголя даже в малых количествах. Горячительные напитки разрушают естественную защиту организма, и иммунитет не способен бороться даже с обычной простудой.
Сигареты нужно вовсе исключить человеку, который заботиться о себе и окружающих. Из-за табачного дыма сужается слизистая дыхательных путей, а это затрудняет очистку лёгких от вредных веществ, включая вирусы. От малоподвижного образа жизни тоже следует отказаться, если речь идёт об укреплении иммунной системы. Необходимы хотя бы минимальные физические упражнения ежедневно.
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