У певицы Pink диагностировали коронавирус

04.04.2020, 9:09, Разное

У известной американской исполнительницы Pink обнаружили коронавирус Covid-19. Сама знаменитость пожертвовала один миллион долларов на борьбу с опасной инфекцией.

Как пояснила Pink на своей официальной странице в социальной сети Twitter, около двух недель назад у нее и ее трехлетнего сына возникли признаки коронавируса. Лечащий врач знаменитости имел доступ к необходимым тестам, которые пришлось пройти звезде. Результат оказался положительным. Далее на протяжении 14 дней семья Pink находилась дома на карантине и следовала рекомендациям врача. Совсем недавно певица прошла повторный тест, итог которого оказался отрицательным.

Помимо того, Pink заявила о предоставлении ею материальной помощи в сумме одного миллиона долларов, которая пойдет в фонды чрезвычайного содействия Лос-Анджелеса и Филадельфии для поддержания медицинских работников, противодействующих распространению пандемии в США. Исполнительница также выразила благодарность всем работникам здравоохранения, призвав всех людей быть дома в данный период.

Ранее певица продемонстрировала многочисленным подписчикам «неудачную» прическу, сообщив им о своей попытке подстричься. По словам Алишы Бет Мур, более известной как Pink, на такой «подвиг» она пошла после употребления алкогольных напитков. Звезда хотела сбрить волосы на висках, но конечный результат оказался довольно неровным.

Pink стала популярной после выхода альбома Can’t Take Me home, который был востребован среди поклонников. Она являлась лучшей поп-исполнительницей в 2000-2010 годах и находилась в топ-20 артистов США. Журналисты издания People два года назад признали Pink самой красивой женщиной мира.